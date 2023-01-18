Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Сотрудники СКР в Петербурге предъявили обвинение местному жителю, 1982 года рождения, который 16 января в общей раздевалке спорткомплекса на улице Передовиков на свой мобильный телефон вёл скрытую видеосъемку несовершеннолетних мальчиков в момент, когда они были полностью раздеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Задержанному полицейскими мужчине предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 242.2 УК РФ — «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сообщили 18 января в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Не исключено, что обвиняемый будет уличён в совершении аналогичных эпизодов преступной деятельности.

По данным 78.ru, обвиняемым является известный психолог, который выступал в телешоу в качестве эксперта по деструктивным сектам. Он был задержан после обращения в полицию 37-летнего мужчины, сообщившего, что неизвестный снял его 13-летнего сына на камеру в душевой спорткомплекса.