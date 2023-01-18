Москва, 18 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть серьезные предложения Запада по переговорам для завершения конфликта на Украине, заявил 18 января министр иностранных дел Сергей Лавров.

Danil Shamkin/ Global Look Press via ZUMA Press Владимир Зеленский

При этом, по его словам, «речи о переговорах с Зеленским быть не может».

Президент Украины выдвигает «несуразные инициативы» в качестве условия для начала переговоров, сваливая все темы в одну кучу, и к тому же сам себе запретил вести диалог с Москвой, напомнил Лавров.

При этом мнение киевских политиков для Запада никакого значения не имеет, там всё решают за Украину, подчеркнул министр.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что любой конфликт заканчивается переговорами, и отметил, что Киеву пора вспомнить об этом. Цели СВО так или иначе будут достигнуты, сказал президент.

Власти Украины в качестве «условия» для переговоров требуют возвращения всех регионов, которые входили в ее состав в 1991 году.