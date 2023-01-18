Москва, 18 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила письмо вице-премьеру РФ Денису Мантурову, в котором просит сообщить, действительно ли в России существует дефицит лекарственных препаратов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января (копия письма есть в распоряжении редакции).

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

Парламентарий обратила внимание на сообщения в СМИ о том, что в регионах фиксируются случаи дефицита в аптеках антибиотиков широкого спектра действий. Авксентьева отметила, что обеспечение ценовой доступности и контроль наличия лекарственных средств в аптеках являются одними из основных задач государственной политики в сфере лекарственного обеспечения граждан.

«Дефицит лекарственных средств, особенно детских, влечет в первую очередь опасность для здоровья граждан, а также ухудшение социальной и политической обстановки в стране, ухудшение психологического состояния общества. В этой связи прошу вас предоставить подробную информацию о наличии или отсутствии дефицита лекарственных препаратов, на которые в настоящее время есть повышенный спрос», — написала депутат.

Также Авксентьева просит назвать причины возникновения дефицита, если он все же есть, и рассказать о действиях Минздрава РФ по его устранению.

Ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что предупреждение Росздравнадзора о «перебоях» с лекарствами в аптеках говорит о провале реализации указания регионам сформировать запас медикаментов не менее чем на четыре месяца.