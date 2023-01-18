Москва, 18 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россия обязательно отстоит свою правду, кризис на Украине закончится. Дальнейшее будет зависеть от выводов, сделанных Европой, заявил 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Bulkin Sergey Сергей Лавров

«Когда-то эта война закончится, мы отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Всё будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — сказал Лавров.

Он отметил, что цели специальной военной операции не выдуманы и «не взяты с потолка». Их определяют законные интересы безопасности России, интересы её позиций в мире и ближайшем окружении.

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