Москва, 18 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Апофеозом подчинения ЕС США стало подписание очередной декларации о сотрудничестве между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Цитата из видео с сайта mid.ru Сергей Лавров, видеоконференция по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью декларацию о сотрудничестве. В документе стороны выражают намерение усилить сотрудничество, признавая НАТО «основой коллективной обороны и безопасности союзников». Также было высказано намерение о мобилизации «всех имеющихся общих инструментов, будь они политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

«Европейский союз, я думаю, тут нет нужды долго об этом говорить, полностью подчинился американскому диктату», — сказал он, добавив, что апофеозом этого процесса стало подписание совместной декларации.

Лавров подчеркнул, что в документе «прямо» сказано о том, что Североатлантический альянс и Евросоюз намерены использовать все политические, экономические и военные средства в интересах золотого миллиарда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что декларация о сотрудничестве между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом нацелена на усиление военной роли ЕС.