Севастополь, 18 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму, сообщил 18 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Сбербанк

«Сбербанк начинает работать в Севастополе и Крыму», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев также выразил надежду, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии, в настоящее время идет подбор места, где офис разместится.

«В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы», — добавил губернатор.

Напомним, несмотря на то, что Крым и Севастополь уже восемь лет как являются российскими регионами, основная часть крупных российских банков на территории полуострова не представлена.

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