Южно-Сахалинск, 18 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Сивуча, который не мог вернуться в море, спасли в Сахалинской области. Видео спасения животного опубликовано 18 января в официальном телеграм-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Ушастого тюленя весом около 80 кг обнаружил на берегу Охотского моря местный житель. Сивуч вынырнул из воды, но лёд замёрз, и вернуться в море он не мог. Животное провело на поверхности больше трёх суток.

Спасатели выдвинулись на помощь тюленю на снегоходе с санями. Его подвезли к берегу, откуда он смог добраться до воды.

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