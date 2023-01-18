Die Welt: Болгария весной 2022 года тайно поставляла ВСУ боеприпасы
Die Welt: весной 2022 года Болгария покрывала треть потребностей ВСУ в боеприпасах
Берлин, 18 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Болгария весной 2022 года тайно поставляла киевскому режиму боеприпасы, обеспечив до трети потребностей ВСУ. Об этом 18 сообщает немецкое издание Die Welt.
«По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых ВСУ на начальном этапе войны, поступило из Болгарии», — заявил Кирил Петков, который с декабря 2021 года по август 2022 года был премьер-министром Болгарии.
Он рассказал, что болгарское правительство выдавало разрешение на экспорт, но не напрямую киевскому режиму, а заграничным фирмам-посредникам.
При этом важную роль для перевозок, по его словам, сыграл аэропорт польского Жешува, расположенный в 70 км от украинской границы. Также были использованы сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию.
По информации издания, поставки оплачивались Великобританией и США.
Также отмечается, что глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь, потому что на её складах было большое количество необходимых ВСУ боеприпасов. Кулеба посещал Софию в апреле 2022 года и договаривался о поставках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации Болгария тайно поставляла дизельное топливо ВСУ, покрывая до 40% потребностей в этом виде топлива.