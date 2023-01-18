Берлин, 18 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Болгария весной 2022 года тайно поставляла киевскому режиму боеприпасы, обеспечив до трети потребностей ВСУ. Об этом 18 сообщает немецкое издание Die Welt.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боеприпасы

«По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых ВСУ на начальном этапе войны, поступило из Болгарии», — заявил Кирил Петков, который с декабря 2021 года по август 2022 года был премьер-министром Болгарии.

Он рассказал, что болгарское правительство выдавало разрешение на экспорт, но не напрямую киевскому режиму, а заграничным фирмам-посредникам.

При этом важную роль для перевозок, по его словам, сыграл аэропорт польского Жешува, расположенный в 70 км от украинской границы. Также были использованы сухопутные маршруты через Румынию и Венгрию.

По информации издания, поставки оплачивались Великобританией и США.

Также отмечается, что глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба подтвердил, что Болгария оказывала помощь, потому что на её складах было большое количество необходимых ВСУ боеприпасов. Кулеба посещал Софию в апреле 2022 года и договаривался о поставках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации Болгария тайно поставляла дизельное топливо ВСУ, покрывая до 40% потребностей в этом виде топлива.