Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали ранее судимого за убийство, изнасилование и другие преступления жителя города Кировска, который подозревается в сексуальном насилии над малолетним ребенком.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным агентства «Оперативное прикрытие», 25-летняя женщина, живущая в общежитии на Магистральной улице Кировска, сообщила в полицию, что 17 января около 21 часа в коридоре общежития злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её шестилетнего сына. Подозреваемый 39-летний мужчина оперативно был задержан и доставлен в 112-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, в 2000 году мужчину судили за изнасилование и убийство, в 2011 году — за грабеж, в 2013 году — за разбойное нападение. Несколько лет назад он вышел на свободу по УДО.