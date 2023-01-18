Страсбург, Франция, 18 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Декларация о сотрудничестве между Европейским союзом и Североатлантическим альянсом нацелена на усиление военной роли ЕС. Об этом 18 января заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Nicolas Landemard Шарль Мишель

«Декларация о сотрудничестве ЕС — НАТО нацелена на усиление военной роли Евросоюза, речь идет, в частности, об инновациях и новых технологиях», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неоколониальные методы Запада затеяны для того, чтобы грабить весь остальной мир в новых условиях.

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