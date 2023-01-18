Киев, 18 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. МВД Украины рассматривает несколько версий крушения вертолета в Броварах Киевской области, сообщили 18 января в ведомстве.

Roberta F Винт вертолета

Так, среди возможных причин крушения вертолета рассматриваются неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 января в Броварах рядом с детским садом потерпел крушение вертолёт.

По последним данным, в результате крушения погибли 17 человек, среди которых министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

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