Берлин, 18 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в начале 2022 года инициировал отключение России от платежной системы SWIFT и заморозку активов ЦБ РФ. Об этом 18 января сообщает немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Платёжная система SWIFT

Согласно результатам расследования, проведенного изданием, 25 февраля прошлого года Петков посетил неформально заседание ЕС в Брюсселе. В ходе встречи, которая затянулась до ночи, болгарский политик предлагал отключить Россию от SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком.

Как утверждает газета, многие главы государств засомневались в предложении, однако позднее Комиссия Евросоюза поддержала этот шаг.

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По данным Еврокомиссии, страны Европейского союза заморозили активы ЦБ РФ на сумму 300 млрд евро и активы российских бизнесменов на сумму до 20 млрд евро. Однако, согласно утечкам в СМИ, ЕК понятия не имеет, где находятся замороженные активы.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг утверждение о том, что он якобы жил на «конспиративной квартире КГБ».

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