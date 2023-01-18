Die Welt: Болгария инициировала отключение России от SWIFT
Берлин, 18 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в начале 2022 года инициировал отключение России от платежной системы SWIFT и заморозку активов ЦБ РФ. Об этом 18 января сообщает немецкая газета Die Welt.
Согласно результатам расследования, проведенного изданием, 25 февраля прошлого года Петков посетил неформально заседание ЕС в Брюсселе. В ходе встречи, которая затянулась до ночи, болгарский политик предлагал отключить Россию от SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком.
Как утверждает газета, многие главы государств засомневались в предложении, однако позднее Комиссия Евросоюза поддержала этот шаг.
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По данным Еврокомиссии, страны Европейского союза заморозили активы ЦБ РФ на сумму 300 млрд евро и активы российских бизнесменов на сумму до 20 млрд евро. Однако, согласно утечкам в СМИ, ЕК понятия не имеет, где находятся замороженные активы.
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