Москва, 18 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Западные страны поставили на войну против России очень многое, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сергей Лавров

«Объемы поддержки Украины свидетельствуют, что Запад поставил на войну против России очень многое», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также назвал честным заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Североатлантический альянс ведет опосредованную войну против России на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс косвенно принимают участие в конфликте на территории Украины.

Он напомнил, что при этом и Брюссель, и Вашингтон «на самых различных уровнях власти старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта».

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