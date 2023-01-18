Лондон, 18 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В Великобритании тысячи медицинских работников вышли на двухдневную забастовку. Об этом сообщает местный телеканал Sky News.

Hesther Ng Забастовка медработников

Согласно опубликованным данным, медсестры и медбратья, представляющие 55 отделений Национальной службы здравоохранения страны, требуют увеличения заработной платы.

В период проведения стачек работать будут только отделения химиотерапии, экстренной онкологической помощи, диализа, реанимации, неонатальной и педиатрической интенсивной терапии.

Ранее вещательная корпорация BBC сообщала, что в январе 2023 года Великобритания столкнется с новой волной забастовок, в которой примут участие медицинские работники, железнодорожники, учителя и экзаменаторы по вождению.

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Как сообщало ИА REGNUM, британцы с негодованием и яростью восприняли рекомендации местных чиновников по выживанию в холодное время года в отсутствие достаточного отопления.

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