Липецк, 18 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Сбежавший из воинской части военнослужащий Дмитрий Перов обнаружен и ликвидирован в Липецкой области. Об этом 18 января сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Солдат

«Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем силовых структур, ведутся доследственные мероприятия, угрозы для жителей нет.

Ранее сообщалось, что он сбежал с оружием из части из зоны спецоперации. По предварительным данным, при себе у него были автомат с пятью магазинами и несколько гранат.