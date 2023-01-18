Вашингтон, 18 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден опроверг утверждение о том, что он якобы жил на «конспиративной квартире КГБ». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Сегодня издание «по борьбе с фейковыми новостями» лживо заявило, что я жил на конспиративной квартире КГБ. Они даже знают, на каком этаже», — написал он.

Сноуден назвал сообщения издания The Insider (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) «сенсацией» и «ложью». Он также добавил, что не сотрудничает с разведслужбами и не живет на конспиративной квартире.

Экс-сотрудник американских спецслужб также опубликовал карту, где отмечены места, в которых, по мнению издания, живёт Сноуден, а также посольство Великобритании.

Напомним, Сноуден в 2013 году оказался в центре крупного международного скандала, который сам инициировал. Он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные документы о программах слежки, применяемых спецслужбами США и Великобритании в интернете. После чего Сноудену пришлось бежать, он вылетел через Гонконг в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену в 2014 году вид на жительство, а в 2022 году — российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Джо Байдена Патрик Мур допрошен федеральными следователями по делу об обнаружении секретных документов в аналитическом центре и доме президента США.

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