Вашингтон, 18 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединенных Штатов рассматривало возможность привлечения ФБР к наблюдению за процессом поиска секретных документов во владениях главы Белого дома Джо Байдена, но отказалось от этой идеи. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

U.S. Army Агенты ФБР

«Вместо этого обе стороны договорились, что личные адвокаты Байдена осмотрят его дома, сообщат минюсту, как только обнаружат какие-либо другие потенциально секретные записи», — пишет газета.

Отмечается, что решение отказаться от привлечения сотрудников Федерального бюро расследований связано с желанием избежать усложнения дальнейший этапов расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре и декабре 2022 года в офисе связанного с Байденом аналитического центра и его доме были найдены секретные документы, относящиеся ко времени его вице-президентства (2009–2017).

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