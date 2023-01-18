Екатеринбург, 18 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Предприятие «Уралвагонзавод» «спасли» в начале 90-х годов от отвечавшего за приватизацию Анатолия Чубайса, сообщил первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

ИТАР-ТАСС/ Антон Буценко Эдуард Россель

По его словам, крупнейшее производство танков могло исчезнуть из-за позиции Чубайса.

«Прихожу я к Чубайсу, говорю: есть у нас «Уралвагонзавод» — 60 тыс. рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: «Уралвагонзавод» нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — рассказал Россель студентам Уральского института управления РАНХиГС.

По словам Росселя, после этого с Анатолием Чубайсом он не встречался. А завод удалось сохранить благодаря тесному контакту с Министерством обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин находится в самом расцвете политических сил. Об этом в своей телеграмме ему по случаю 70-летия написал бывший свердловский губернатор и экс-член Совета Федерации Эдуард Россель.