Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Молодой шеф-повар одного из петербургских ресторанов стал жертвой группы преступников, которые незаконно лишили его свободы, ограбили и подвергли сексуальному насилию. В полицию вечером 17 января обратился 22-летний уроженец Таджикистана, сообщает телеканал «78».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его словам, на площади Стачек он сел в машину к малознакомым людям, которые натянули ему на голову футболку и привезли на автомойку, где вытащили из автомобиля и избили. Под угрозой ножа у потерпевшего отобрали 50 тыс. рублей, паспорт, мобильник и рюкзак, после чего надругались над молодым человеком.

На следующие сутки ему вновь закрыли глаза футболкой и вывезли в район ТЦ «Норд» в противоположной от места похищения части города, где выпустили из автомобиля.

Правоохранительные органы начали проверку, после которой может быть возбуждено уголовное дело.