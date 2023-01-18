Красноярск, 18 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае погибли два человека, ещё семь пострадали. Об этом 18 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителей медицинских служб.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ЧП произошло 17 января на 108-м километре трассы Красноярск — Енисейск в Большемуртинском районе.

«В ДТП, по уточненным данным, пострадали семь человек, они госпитализированы», — рассказали журналистам.

Ранее сообщалось о двух погибших и трёх пострадавших.

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