Москва, 18 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Признание результатов референдумов о присоединении к России новых регионов и выработка новых международных норм необходимы для новых переговоров. Об этом 18 января заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, должно быть признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые сегодня воплощены в российской Конституции.

Также должны быть выработаны специальные международные нормы, рассчитанные на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения.

Он отметил, что универсальные принципы публичного права народов важны, но как минимум два из семи содержащихся в Уставе ООН принципов по-разному понимаются нами и враждебными нам странами. Это принцип самоопределения наций и принцип добросовестного исполнения международных обязательств.