Москва, 18 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Правительство в ближайшее время не сможет предоставить в Госдуму отзыв на законопроект о майнинге из-за имеющихся разногласий с Центральным банком РФ и правоохранителями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Майнинг

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) рассказал, что рассмотрение законопроекта приостановлено из-за того, что некоторые организации «притормозили движение законопроекта».

«Ой, нету… Забуксовали опять. Там опять у нас возникли разногласия… Сейчас не только ЦБ, еще и правоохрана тоже», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, когда правительство даст отзыв на законопроект.

Он добавил, что по этому поводу планируется ряд совещаний.

«Не то, что все опустили руки, но планируется ряд совещаний. Надеемся все-таки до чего-то договориться», — отметил замминистра.

Напомним, законопроектом, который был внесен в Госдуму группой парламентариев, устанавливается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России, а контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять Росфинмониторинг.

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