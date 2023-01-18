Москва, 18 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Штраф в размере 500 тыс. рублей назначил издательскому дому «Новая газета» Басманный суд Москвы. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе суда.

Михаил Терещенко/ТАСС Издательство «Новая газета»

«Суд признал виновным АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» по части 1 статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации) и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что поводом для штрафа стал материал журналистки Татьяны Брицкой «Каков поп!», опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

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