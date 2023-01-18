Москва, 18 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Иностранное усыновление в России сошло на нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев.

dpa/picture-alliance/Annette Riedl Усыновление

«Если в 2010 году было 3 тыс. иностранных усыновлений, в 2017 уже 300, в 2020 году — 38 и в 2021 году — 69. В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов — усыновителей с российскими детьми. По факту можно констатировать, что иностранное усыновление сошло на нет», — сообщил Корнеев в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи.

Он напомнил, что министерство выступает за усыновление российских детей жителями России.

Комитет Госдумы обсуждал поправки в Семейный кодекс, устанавливающие запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении России.