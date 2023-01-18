Симферополь, 18 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Крымский мост будет закрыт для автомобильного транспорта 20 января с 13:00 до 18:00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили 18 января в Министерстве транспорта России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Двадцатого января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мосту будут вестись ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, ранее движение на Крымском мосту временно останавливали 14 и 17 января. Планировалось проводить работы до 16:00, их закончили раньше срока.

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