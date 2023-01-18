Токио, 18 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Несмотря на то, что экономические санкции Запада оказали определенное влияние на Россию, экономика страны выстояла, считает японский журналист Ватару Накамура. В его статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan, названа также причина невероятной стойкости — менталитет граждан России. Так, во время опросов люди, особенно те, кто старше 40, говорили Накамуре о том, что после распада СССР нынешние потрясения — «ничто».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Приведя в пример содержание репортажей СМИ, созданных в феврале–марте 2022 года, когда у многих могло сложиться впечатление, что российская экономика рухнет под влиянием санкций, Ватару Накамура отметил, что стабильность российской экономики поддерживают и многие другие факторы, включая экспорт энергоносителей, растущие цены на них, продовольственное самообеспечение и параллельный импорт. Именно поэтому сейчас на полках российских магазинов можно найти продукцию брендов, покинувших российский рынок (к примеру, продукцию Apple и Samsung).

«Это — один из примеров того, что оценка России по западным меркам — ошибочный подход», — резюмировал Накамура.

Тем временем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против России. Он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в принятых мерах.

Benoit Doppagne/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

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«Россия не боится реакции Запада на какие-либо действия, не боится санкций. Россия может дать адекватный ответ и чувствует свою силу. Может быть, да, силы не так велики и неравны, но в любом случае из-за того, что Россия может дать адекватный ответ, горячего противостояния, я думаю, не будет, даже со стороны Украины», — отметил политолог из Якутии Андрей Данилов.

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По оценке депутата Госдумы РФ Евгения Фёдорова («Единая Россия»), из-за введённых санкций экономика России вырастет в два раза:

«Они заставляют нас проводить реформы, отсоединяться от мировой экономической системы, формировать свои инвестиции за счёт обнуления процентной ставки и национализации рубля. Таким образом, мы становимся резко богаче, где-то в два раза. Потому что система отношений с мировой экономикой несправедлива для нас. Мы отдаём туда в два раза больше, чем получаем. За счёт этого мы ожидаем экономического роста и восстановления российской экономики».

Директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва» на четвёрку оценил работу экономического блока РФ в 2022 году. По его словам, таких показателей в условиях санкций удалось достичь благодаря кадровым изменениям в правительстве:

«В прошлом году, несмотря на то, что удар гораздо сильнее, чем в 2014-м, Россия вынесла его неплохо. Это результат правильной политики. Кадровые изменения, которые произошли, — появление двух-трёх человек в окружении президента, которые способны ставить задачи экономическому блоку и переводить с политического языка на экономический. Вот их появление привело к тому, что кадровая политика и экономические реалии в нашей стране на четвёрку точно тянут».

Government.ru Совещание правительства России

Фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов, заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. К примеру, ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%, а инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%, это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство.

Поставлена задача закрепить тенденцию на рост экономики РФ, наметившуюся в конце 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что западные санкции против России оказались неэффективны, написал в своей статье японский журналист Ватару Накамура. Между тем предполагалось, что западные санкции окажут вторичный эффект распространения в стране усталости из-за спада в экономике.

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