Бровары, Украина, 18 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Вертолёт упал возле детского сада и жилого дома в городе Бровары, есть пострадавшие. Об этом сообщил 18 января в телеграм-канале глава Киевской областной военной госадминистрации Алексей Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолёт», — написал Кулеба.

Он добавил, что в этот момент в детском саду находились дети и персонал, всех эвакуировали. Есть пострадавшие, без уточнений отметил Кулеба.

Украинские телеграм-каналы публикуют фото и видео с места падения вертолёта. Сообщается, что за падением последовали взрыв и пожар. На кадрах — выжженная земля в жилом квартале, также виден лежащий человек. На месте работают экстренные службы.