Вашингтон, 18 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Адвокат Джо Байдена Патрик Мур допрошен федеральными следователями по делу об обнаружении секретных документов в аналитическом центре и доме президента США. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN.

Yuri Gripas - Pool via CNP Джо Байден

«В рамках первоначальной проверки был допрошен его личный адвокат Патрик Мур, который впервые обнаружил секретные документы и сыграл ключевую роль», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что следователи допросили и других людей из окружения Байдена, включая его бывшего помощника Кэти Чанг.

Напомним, в ноябре и декабре 2022 года в офисе связанного с Байденом аналитического центра и его доме были найдены секретные документы, относящиеся ко времени его вице-президентства (2009–2017).