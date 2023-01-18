Санкт-Петербург, 18 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Сильный ветер ожидается в Петербурге в четверг, 19 января, в православный праздник Крещения. Из-за этого в городе вновь объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Росгидрометцентра, 19 января с 6 до 12 часов на территории Санкт-Петербурга порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.

Станислав Жуковский. Ветреная зимняя ночь. 1919

Желтый — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. В связи с этим власти Петербурга просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, сегодня, 18 января, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, погода в регионе будет неустойчивой.

«Один атмосферный фронт уже прошел через город, следующий придет только вечером, в районе 18–19 часов. В течение дня заметный перерыв в осадках, а температура воздуха в районе +2… +3 гр. Сильного ветра сегодня не ожидается», — пояснил специалист.

Вечером начнутся осадки в виде дождя с мокрым снегом, поэтому на время салюта, который назначен на 21 час, погода в Петербурге будет не очень благоприятной.