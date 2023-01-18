Киев, 18 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. На объект социальной инфраструктуры в Броварах Киевской области упал летательный аппарат. Об этом 18 января сообщил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Ximena Borrazas На территории Украины

«Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат», — написал Тимошенко.

Он добавил, что сейчас выясняются обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Броварах около детского сада упал вертолёт.