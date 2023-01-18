Москва, 18 января, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В магазине приложений для Android RuStore появились платные приложения, сообщили в пресс-службе VK.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков RuStore

«В официальном российском сторе стали доступны платные приложения — прежде всего игры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи могут оплатить покупки российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, российский магазин мобильных приложений RuStore разработан компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры РФ. В настоящее время магазин доступен на устройствах под управлением операционной системы Android. Ранее в VK сообщали, что число установок RuStore на мобильные устройства превысило 900 тыс.

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