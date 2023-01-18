Нью-Дели, 18 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Прогноз ООН о том, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, сбылся досрочно. С учётом того, что население Индии прирастает на 0,69–0,92% в год, а у Китая прирост отрицательный (от минус 0,1% до минус 0,3%), это произойдет уже в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По данным сайта статистической организации World Population Review, если в Китае проживает свыше 1,425 млрд человек, то в Индии уже более 1,422 млрд человек. Причинами падения численности китайского населения являются общее старение населения и снижение рождаемости.

«Это по-настоящему исторический переломный момент, начало долгосрочного и необратимого сокращения населения», — пояснил эксперт по китайской демографии Калифорнийского университета в Ирвайне Ван Фен.

По оценке статистиков, к 2050 году численность населения Индии достигнет 1,67 млрд человек.

«Рост населения в Индии может означать для страны возможность стать крупнейшим мировым производителем ресурсов», — говорится в статье индийской газеты The Economic Times.

IMAGO/Hindustan Times Индия

Но при этом особенную актуальность для Индии приобретает проблема перенаселенности городов. В то время как в таких крупнейших мегаполисах, как Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутта, инфраструктура с трудом справляется с потребностями растущего населения, в стране набирает обороты тенденция к росту темпа урбанизации. А учитывая тот факт, что на данном этапе в индийских городах проживает лишь треть населения страны, по прогнозам экспертов ООН, к 2050 году в мегаполисах будет проживать больше индийцев, чем в деревнях. При этом климатические изменения не способствуют улучшению ситуации.

Тем не менее в Фонде народонаселения Индии (PFI) уверены, что грядущий период нужно воспринимать как время возможностей, которые необходимо использовать во благо для развития всего человечества. В Фонде ООН в области народонаселения (UNFPA) также считают, что растущее население Индии несет в себе большой потенциал для развития страны.

«В то время во многих странах мира происходит процесс старения, молодое население Индии может стать ресурсом для решения глобальных проблем», — приводится в материале мнение специалистов из UNFPA.

Zuma\TASS Население Индии

Напомним, по состоянию на 15 ноября 2022 года численность населения Земли достигла 8 млрд человек. В большинстве стран рождаемость превышает смертность, с каждой минутой мировое население увеличивается примерно на 140 человек. Bloomberg отмечает, что официально Индия не публиковала свежие данные о численности населения. Перепись населения в 2021 году была отложена из-за эпидемии коронавируса.

Читайте также: ООН: численность населения Земли превысила 8 миллиардов

Как сообщало ИА REGNUM, то, что Индия выходит на первое место по численности населения, обгоняя Китай, следует из данных на сайте статистической организации World Population Review.

По прогнозу ООН и Французского института демографических исследований, к 2050 году Нигерия по численности населения догонит США, число граждан России уменьшится на 12 млн человек, а Украина вылетит из топа.

Читайте также: Индия догнала Китай по численности населения