Донецк, 18 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 18 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм ДНР

«В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что ВСУ за сутки открывали огонь по территории республики с применением РСЗО, 155-мм ствольной артиллерии, под обстрелы попали районы восьми населенных пунктов.

Всего за сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 123 боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 января боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 15 снарядов натовского калибра.

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