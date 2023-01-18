Кейптаун, 18 января, 2023, 09:10 — ИА Регнум. ЮАР хотела бы выдвинуть свою кандидатуру в постоянные члены Совбеза ООН, заявила министр иностранных дел страны Наледи Пандор.

EPA/EDUARDO MUNOZ / POOL/ТАСС Наледи Пандор

«Конечно, мы хотели бы выдвинуть нашу кандидатуру. Уверена, что любые другие африканские страны хотели бы того же», — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, власти ЮАР настаивают на фиксации в письменном виде изменений в Совбезе ООН, в частности, как будет происходить выбор новых членов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пандор заявила, что карательный законопроект для стран Африки, которые будут сотрудничать с Россией, должен быть отозван с рассмотрения Конгрессом США.

Этот законодательный акт она назвала необоснованным и нарушающим нормы международного права.

Читайте также: В МИД ЮАР надеются на помощь России в защите Южной Африки и миротворчестве