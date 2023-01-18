Вашингтон, 18 января, 2023, 09:43 — ИА Регнум. США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат, однако в Киеве этого не понимают, считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Говоря в эфире YouTube-канала Dialogue Works о «прискорбном» заблуждении Украины, он также отметил, что «Украина по определению не может одолеть Россию», однако Запад «продолжает морочить Киеву голову».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По мнению экс-разведчика, Запад жертвует Украиной с одной-единственной целью: навредить России. Скотт Риттер полагает, что Украина с её нефункционирующей экономикой никогда не станет частью Евросоюза.

Резюмируя, отставной офицер подчеркнул, что положение Украины отчаянное: люди продолжают умирать в надежде на чудо, но время игр давно прошло, и пора начинать спрашивать с НАТО, которое их во всё это втянуло и ведет к провалу.

Тем не менее США продолжают оказывать военную помощь Украине. В частности, речь идёт о 300 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, которые хранились на американских складах в Израиле. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, примерно половина этих боеприпасов уже в Европе и, как ожидается, отправится на Украину через Польшу.

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Заместитель редактора этого американского еженедельного издания Newsweek Джейсон Филдс написал колонку, в которой говорит о том, что США нарушают все обещания и табу по Украине, втягиваясь в конфликт всё сильнее. И это очень сильно повышает риск того, что может вспыхнуть третья мировая война. По его словам, буквально каждый новый шаг обостряет ситуацию и администрация Байдена делает это сознательно, как бы прощупывая реакцию России.

И действительно, Американцы ведут очень хитрую политику. Василий Небензя сказал совершеннейшую правду о том, что Украина — это обычное ЧВК:

«Украина превратилась, по сути, в ЧВК НАТО — ей дают оружие, деньги, разведданные, говорят, куда стрелять. Страдает от этого только украинский народ, который воюет ради чужих задач».

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Автор статьи в токийском журнале Shukan Gendai, аналитик Хироси Охара, тоже заявил, что конфликт на Украине был намеренно спровоцирован США ради ослабления России. При этом для Вашингтона украинский конфликт закончится так же, как и Вьетнамская война, — сокрушительным поражением, считает Охара. По его словам, очевидно, что в действительности Москва воюет не с Киевом, а с Вашингтоном и НАТО:

«Конфликт во Вьетнаме закончился бы раньше, если бы это была просто война между Севером и Югом. Но она затянулась из-за вмешательства ведущих держав, особенно США. То же самое может произойти и на Украине».

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События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией, подчеркнул на днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев:

«Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней. С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа».

По словам Патрушева, чем быстрее граждане Украины поймут, что их руками Запад воюет против России, тем больше жизней будет сохранено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украину в этой ситуации просто приносят в жертву.

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