Киев, 18 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины действуют экстренные отключения света, сообщили 18 января в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Nina Liashonok Выключение света на территории Украины

«В регионе происходят экстренные отключения света», — сообщили в ДТЭК «Киевские электросети».

Кроме того, уточнили в компании, экстренные отключения света продолжаются в Одесской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее в «Укрэнерго» сообщили, что сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Из-за превышения лимитов потребления электроэнергии применены аварийные отключения в шести областях Украины.