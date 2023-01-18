Москва, 18 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что он не отказывается от переговоров с Москвой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Дмитрий Песков

«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал он РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, приемлемы ли для Москвы такие принципы, в частности требование репараций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что в основе возможных переговоров России и Украины должны лежать «универсальные принципы», таково условие Киева.

Представитель киевского режима обвинил российскую сторону в неготовности к «настоящим переговорам».

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