Песков: Украина исключает для себя возможность переговоров
Песков заявил, что Киев законодательно исключает возможность переговоров
Москва, 18 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что он не отказывается от переговоров с Москвой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», — сказал он РИА Новости.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, приемлемы ли для Москвы такие принципы, в частности требование репараций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что в основе возможных переговоров России и Украины должны лежать «универсальные принципы», таково условие Киева.
Представитель киевского режима обвинил российскую сторону в неготовности к «настоящим переговорам».
Читайте также: У Зеленского допустили «очень серьёзное» рассмотрение диалога с Россией