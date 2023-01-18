Донецк, 18 января, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Celestino Arce Солдат ДНР

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в 06:00 мск киевские каратели обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

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