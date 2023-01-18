Париж, 18 января, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Французская монахиня сестра Андре, признанная самым старым человеком в мире, скончалась в Тулоне в возрасте 118 лет. Об этом сообщает 18 января агентство France Presse.

Старость

Монахиня, в миру известная как Люсиль Рэндон, ушла из жизни ночью, во сне. С 2009 года она жила в тулонском доме престарелых. Она передвигалась в инвалидной коляске и была слепа.

«Это большая печаль, но она этого хотела, это было её желание присоединиться к своему обожаемому брату. Для неё это освобождение», — сказал представитель учреждения Дэвид Тавелла.

Люсиль Рэндон родилась 11 февраля 1904 года. Она работала гувернанткой, в 41 год стала монахиней и на протяжении 28 лет помогала в больнице города Виши сиротам и старикам. С 1979 года служила в монастыре в Савойе.

«Говорят, что работа убивает, я живу благодаря работе, я проработала до 108 лет», — рассказала сестра Андре в интервью в 2022 году.

Её признали старейшей жительницей планеты 25 апреля 2022 года, после смерти 119-летней японки Кейн Танаки.

Старейшей жительницей Франции теперь, вероятно, признают 112-летнюю Мари-Роуз Тесье, урождённую Буссо, которая живёт в доме престарелых в Ле-Сабль-д’Олон в Вандее.