Киев, 18 января, 2023, 08:27 — ИА Регнум. «Универсальные принципы» должны лежать в основе возможных переговоров России и Украины, таково условие Киева. Об этом пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил в интервью изданию «Факты».

Zuma\TASS Сергей Никифоров

Представитель Владимира Зеленского обвинил российскую сторону в неготовности к «настоящим переговорам», по его словам, Москва лишь выставляет ультиматум. Киев от переговоров не отказывается, но в основе этих переговоров должно лежать «определённое количество принципов».

Никифоров пояснил, что говорит об «универсальных принципах». В их числе уважение к Уставу ООН, к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права. Также Киев рассчитывает на компенсацию ущерба и гарантию того, что конфликт не повторится.

«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьёзно», — сказал Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского подтвердил отставку Алексея Арестовича с поста советника руководителя офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

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