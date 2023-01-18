Москва, 18 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Заявление главы совета безопасности Украины Алексея Данилова снова подтверждает, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, признания политиков следует использовать как базу для международного трибунала, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин

«Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьёзной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — отметил Володин в телеграм-канале.

Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, позволившим предотвратить катастрофу, подчеркнул парламентарий.

«Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала», — считает спикер палаты парламента.

По его убеждению, «эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями» и заслуживают наказания за свои преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Киев начал подготовку проекта резолюции Генассамблеи ООН о формировании специального трибунала против России, заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

«Специальный трибунал» по Украине, скорее всего, задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений, однако России следует провести проверку всех заключенных международных договоров, отметил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

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