Киев, 18 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. При соблюдении определенных принципов Украина не против диалога с Россией, заявил в интервью изданию «Факты» пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, речь идет об универсальных принципах международного права — уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету, о верховенстве права: «Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

О возможности переговоров о мире с Украиной высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В частности, он отметил, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность.

«Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом. Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — подчеркнул Песков.

Ранее Никифоров объяснил слова президента Украины о превентивном ударе по РФ:

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции».

Zuma\TASS Сергей Никифоров

Напомним, пресс-секретарем Зеленского ведущий новостей телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров стал осенью 2021 года и почти сразу попал в неловкое положение, опубликовав в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фотографии, мало подходящие для человека в его должности. Особенно возмутил украинцев снимок, на котором Никифоров с высунутым языком стоит на балконе номера отеля в Вашингтоне, на фоне Белого дома, держа руку так, будто резиденция американского президента висит на ниточке. Оппоненты Зеленского на Украине не упустили случая задать вопрос: а соответствуют ли сотрудники офиса президента занимаемым должностям? В связи с негативной реакцией пресс-секретарь заявил об отказе от посещения гей-парада в Киеве, куда до этого собирался сходить.

О сохранении контактов с Россией на разных уровнях заявили в Германии. В частности, прямой диалог с президентом Владимиром Путиным есть у канцлера ФРГ Олафа Шольца и других европейских лидеров.

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — сказала представитель немецкого правительства Кристиана Хофман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что мирные переговоры с Украиной возможны в случае выполнения всех условий, которые ставились в начале СВО, и признания Киевом возвращения четырех регионов в состав России.

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