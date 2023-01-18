Москва, 18 января, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Юмористы Юрий Гальцев и Юрий Стоянов прогулялись по Львову, одетыми в форму военнослужащих нацистской Германии. Они шокировали сотрудников ресторана своей одеждой и немецкой речью в 2008 году, когда были в городе на съёмках фильма «Гитлер капут!». Об этом Гальцев рассказал в эфире передачи «Эмпатия Манучи».

Цитата из к/ф «Бункер». Реж. Оливер Хиршбигель. 2004. Германия — Италия — Австрия Нацистские генералы

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Получилось так, что в перерыве между съёмками актёры решили поесть суши и не стали переодеваться. В нацистской форме они посетили ресторан, где изображали немецкую речь, разговаривая с официантами. Сотрудники заведения были шокированы такой шуткой, но затем одна из женщин сказала, что рада «своим», рассказал Гальцев.

Он назвал такой юмор уместным и отметил, что шутки актуальны в том числе в зоне проведения спецоперации, так как могут использоваться для поддержки боевого духа солдат.

«Юмор уместен. Потому что он бывает разный. Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», — подчеркнул Юрий Гальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он вместе с народным артистом РФ Александром Розенбаумом и актёром театра и кино Андреем Зибровым посещали Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Там деятели культуры встречались с проходящими лечение после ранений российскими военнослужащими — участниками спецоперации по защите Донбасса.