Юморист Гальцев рассказал о своей прогулке по Львову в нацистской форме
Москва, 18 января, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Юмористы Юрий Гальцев и Юрий Стоянов прогулялись по Львову, одетыми в форму военнослужащих нацистской Германии. Они шокировали сотрудников ресторана своей одеждой и немецкой речью в 2008 году, когда были в городе на съёмках фильма «Гитлер капут!». Об этом Гальцев рассказал в эфире передачи «Эмпатия Манучи».
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Получилось так, что в перерыве между съёмками актёры решили поесть суши и не стали переодеваться. В нацистской форме они посетили ресторан, где изображали немецкую речь, разговаривая с официантами. Сотрудники заведения были шокированы такой шуткой, но затем одна из женщин сказала, что рада «своим», рассказал Гальцев.
Он назвал такой юмор уместным и отметил, что шутки актуальны в том числе в зоне проведения спецоперации, так как могут использоваться для поддержки боевого духа солдат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он вместе с народным артистом РФ Александром Розенбаумом и актёром театра и кино Андреем Зибровым посещали Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Там деятели культуры встречались с проходящими лечение после ранений российскими военнослужащими — участниками спецоперации по защите Донбасса.