Варшава, 18 января, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Поляки на портале wPolityce оставили резкие комментарии на призывы премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о военной помощи Украине.

Securityconference.de Матеуш Моравецкий

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Люди возмущенно пишут: «Хватит призывать к войне, втягивать нас в эту опасную игру, займись Польшей, где ты всё развалил».

Жители Польши считают, что премьер — «опасный для страны человек, это безумец».

«Вместо того чтобы призывать к переговорам для прекращения конфликта, разжигает, даёт оружие, технику Украине и хочет втянуть другие государства в третью мировую войну».

«Какова нынешняя линия партии и правительства? Патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний», — откровенно издевается читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, Матеуш Моравецкий 16 января вылетел в Берлин, где настаивает на передаче танков Киеву.

По мнению Моравецкого, «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне». Причин блокировать поддержку Киева нет.