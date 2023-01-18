Москва, 18 января, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В России планируют запустить проект с целью начать производить больше камер видеонаблюдения. О запуске массового производства таких устройств сообщается в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение», выяснили «Известия».

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

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Предполагается, что оборудование будут делать из китайских комплектующих, а затраты на запуск процесса сборки составят порядка миллиарда рублей. Запустить такое востребованное производство намерены в 2023 году.

Производить оборудование, по информации пресс-службы Минцифры, будет ООО «Электра». К концу 2024 года, как ожидается, сделанные в России устройства приобретут уже около миллиона пользователей. Кроме того, в будущем году начнётся выпуск усовершенствованных камер, способных регулировать фокусное расстояние.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков назвал производство видеокамер актуальной потребностью в России в свете того, что почти все эти устройства на данный момент ввозятся из КНР. Это создаёт риски для пользователей, особенно на фоне растущего спроса на услуги видеонаблюдения, отметил эксперт. Он также рассказал, что в 2022 году в России было установлено порядка 5 млн таких устройств. Ранее эксперты также фиксировали резкий рост спроса на оборудование для видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краснодарское предприятие НИЦ «Технологии», специализирующееся на производстве камер видеонаблюдения, в том числе применяемых в рамках системы «Безопасный город», заявляло о том, что наращивает производство.