Абакан, 18 января, 2023, 07:36 — ИА Регнум. В столице Хакасии в Абаканском военном суде признали виновным рядового Белека Ооржака из Тувы. Он служил в Луганской Народной Республике и покинул воинскую часть.

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Рядовой самовольно ушёл из полевого лагеря 24 июня 2022 года. Он сам добрался до дома и только 10 октября пришёл в военную комендатуру сдаваться.

17 января Ооржака приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело за самовольное оставление воинской части (статья 337 УК РФ) возбуждено в отношении мужчины, мобилизованного из Якутии. Он сбежал через дыру в заборе с полигона в Улан-Удэ.