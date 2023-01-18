Блинкен едет в КНР «вбивать клин между Россией и Китаем» — мнение
Эксперт Лузянин заявил, что Блинкен едет в КНР «вбивать клин между Россией и Китаем»
Москва, 18 января, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в Пекин с намерением испортить взаимоотношения между Россией Китаем, но ему не удастся этого сделать. Такое мнение высказал профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин, сообщило РИА Новости.
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Визит госсекретаря США в Китай запланирован на 5–6 февраля. Этой возможностью он попытается воспользоваться, чтобы обсудить тайваньский вопрос, торговую войну и конфликт на Украине, считает эксперт.
Он ожидает от представителя США также попыток уговорить КНР ввести санкции против РФ, но, по мнению эксперта, это намерение останется нереализованным, так как позиция Китая «жёсткая и твердая — он понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО».
Ещё одной вероятной задачей Блинкена в КНР Лузянин видит обсуждение торговых противоречий и проблем в экономике. Что касается Тайваня, то здесь, как предполагается, представитель США будет выяснять шансы, что КНР пойдёт на компромисс по этому вопросу. Тема будет стоять достаточно остро в связи с тем, что «антикитайские» настроения в Конгрессе усилились, а значит, чаще будет обсуждаться военная помощь острову, отметил эксперт. В сложившейся ситуации Блинкен будет предпринимать превентивные меры с целью сгладить ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон пытается вернуть постоянное взаимодействие с Китаем на уровне оборонных ведомств, ранее писало агентство Bloomberg. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 января высказывала мнение, что в Вашингтоне готовятся к войне с Китаем, чтобы контролировать Евразию.