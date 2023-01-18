Москва, 18 января, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в Пекин с намерением испортить взаимоотношения между Россией Китаем, но ему не удастся этого сделать. Такое мнение высказал профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

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Визит госсекретаря США в Китай запланирован на 5–6 февраля. Этой возможностью он попытается воспользоваться, чтобы обсудить тайваньский вопрос, торговую войну и конфликт на Украине, считает эксперт.

«Блинкен попытается вбить клин между Россией и Китаем, подняв на обсуждение украинский вопрос. В частности, посланник США может осудить растущее российско-китайское партнерство, что уже делалось неоднократно», — предположил Сергей Лузянин.

Он ожидает от представителя США также попыток уговорить КНР ввести санкции против РФ, но, по мнению эксперта, это намерение останется нереализованным, так как позиция Китая «жёсткая и твердая — он понимает российскую озабоченность в отношении продвижения сил НАТО».

Ещё одной вероятной задачей Блинкена в КНР Лузянин видит обсуждение торговых противоречий и проблем в экономике. Что касается Тайваня, то здесь, как предполагается, представитель США будет выяснять шансы, что КНР пойдёт на компромисс по этому вопросу. Тема будет стоять достаточно остро в связи с тем, что «антикитайские» настроения в Конгрессе усилились, а значит, чаще будет обсуждаться военная помощь острову, отметил эксперт. В сложившейся ситуации Блинкен будет предпринимать превентивные меры с целью сгладить ситуацию.

«Проблема в том, что китайцы не разграничивают Конгресс и офис президента США — все воспринимается как официальная позиция Америки. Эти маневры не сработают на Китае», — также сказал Сергей Лузянин.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон пытается вернуть постоянное взаимодействие с Китаем на уровне оборонных ведомств, ранее писало агентство Bloomberg. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 января высказывала мнение, что в Вашингтоне готовятся к войне с Китаем, чтобы контролировать Евразию.