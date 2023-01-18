Киев, 18 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Политолог, бывший советник двух президентов Украины Олег Соскин осудил действия руководителя Главного разведуправления Минобороны страны Кирилла Буданова — никто не предупредил Киев о ракетных ударах российской армии по стратегическим объектам. Мнение эксперт эмоционально высказал на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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«Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот Буданов? Ракеты спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно», — перечислил Соскин.

Он возмущён, что энергетические объекты выведены из строя, «система еле держится» и при наступлении холодов «всё полностью рухнет».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах полка спецназначения «Север-АХМАТ» — на марьинском направлении под Донецком бойцы штурмом взяли опорный пункт, включая укрепленные позиции.