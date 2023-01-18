Донецк, 18 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. В 06:00 по местному времени был зафиксирован обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике. В населённый пункт прилетели пять снарядов, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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ВСУ обстреляли Никитовский район города.

«По направлению Дзержинск — Горловка выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, ещё пятеро получили ранения. 17 января киевские боевики выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО.