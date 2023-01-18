Москва, 18 января, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры работы расчётов 82-мм минометов «Василёк» Западного военного округа в зоне спецоперации. Военнослужащие называют его опасным цветком.

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея минометов

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Бойцы-артиллеристы считают, что один из наиболее эффективных способов работы — «кочующий миномёт». Главное правило этого тактического приёма — быстрая смена огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигаются благодаря корректировке огня с помощью БПЛА.

«Нервы у расчётов — железные. До позиций боевиков в лучшем случае несколько километров, но у бойцов никакой суеты или спешки. Для приведения миномета к бою расчёту достаточно нескольких минут. Каждый старается внести свой вклад в общую победу», — поясняют эксперты.

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Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки, подталкивая Германию к поставкам танков киевской армии, тем самым принуждают её к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Так считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.